Terni, centauro muore in Valnerina: feriti un amico e la donna alla guida dell'utilitaria centrata dalla moto

TERNI - Un motociclista ternano di 66 anni ha perso la vita in un incidente che si è verificato nel pomeriggio lungo la Valnerina, tra Torre Orsina e Arrone.

La vittima era in sella alla sua Yamaha che, per cause in corso di accertamento, è finita contro una Fiat Panda condotta da una settantenne ternana. La donna, rimasta incastrata tra le lamiere dell'utilitaria, è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale con varie ferite.

Ferito anche un altro centauro in sella ad una Suzuki.

Per il 66enne purtroppo i soccorsi sono stati vani.

Sia la vittima che l'amico rimasto ferito avevano preso parte a una gita in moto e stavano rientrando in città quando si è verificata la tragedia costata la vita al centauro, molto conosciuto a Terni.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale che, per effettuare i rilievi, ha chiuso la Valnerina.