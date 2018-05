TERNI Un marocchino di 30 anni ha investito e ferito in sella di una moto di grossa cilindrata due carabinieri che cercavano di bloccarlo. Ma è stato fermato ed arrestato poco dopo. Dentro uno zaino trasportava venti chili di hascisc e diversi grammi di cocaina. Poi, è stato fermato ed arrestato, a due passi dalla cascata delle Marmore. Le indagini si sono poi spostate nella sua abitazione a Spoleto, dove, sempre i carabinieri, hanno arrestato altre tre persone.Nella casa sono stati infatti trovati 8000 mila euro in contanti, altra droga e tutto il necessario per confenzionare le dosi. Il tutto è partito dalla fondamentale segnalazione di alcuni utenti della strada che hanno segnalato al 112 uno spericolato motociclista che sfrecciava lungo la strada Valnerina, nei pressi di Arrone, in direzione Terni. Un equipaggio in divisa della stazione di Piediluco che perlustrava quell’arteria muovendosi in direzione Spoleto, ha incrociato il centauro. L’avvistamento immediato permetteva di avvisare un equipaggio in borghese del Nucleo Investigativo che si trovava in zona e che, con un non facile intervento ed il successivo supporto di una "gazzella" del Nucleo Radiomobile, riusciva a bloccare a Marmore il mezzo a due ruote. Il pericoloso ieffettuato da parte del motociclista di sottrarsi al controllo cercando di accelerare all’improvviso investendo sia due varabinieri che un'auto dell’Arma trovava il suo motivo scatenante nel contenuto del suo bagaglio. I militari trovavano infatti nello zaino del conducente, un 30enne marocchino, quasi 20 kg di hashish e nelle sue tasche oltre una ventina di grammi di cocaina. Il marocchino oltre ad non avere la patente di guida, viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata rubata, a Terni nel marzo scorso.i. La successiva perquisizione nell’abitazione del nordafricano a Spoleto ha portato all’arresto di tre suoi connazionali, due donne ed un uomo, presenti in casa. Lì sonos tati trovati 30 grammi di cocaina, 50 di hashish, tutto il materiale occorrente per provvedere alla suddivisione e confezionamento delle dosi ed oltre 8.000 euro in contanti.

Il motociclista veniva quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e guida senza patente e gli altri 3 per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due uomini, il 30enne ed il 24enne trovato in casa a Spoleto, venivano ristretti alla casa circondariale di Terni mentre le due donne, una 27enne e l’altra 30enne, sono state portate in quella di Perugia. I carabinieri coinvolti nell'investimento sono stati giudicati guaribili in circa 20 giorni.





