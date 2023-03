Terni, in cella un pakistano condannato a 3 anni e mezzo per aver maltrattato figli e compagna

TERNI - Era stato arrestato nel 2016 per maltrattamenti nei confronti dei figli e della compagna e ora che la sentenza è diventata definitiva per lui si sono aperte di nuovo le porte del carcere.

L'uomo, un pakistano di 39 anni, incensurato, è stato prelevato nella sua abitazione dal personale della squadra mobile e portato in cella.

Deve scontare una pena a 3 anni e mezzo.

Quando fu arrestato aveva scontato solo 17 giorni, poi era stato scarcerato, e ora che la corte d'appello di Perugia lo ha condannato in via definitiva deve restare in cella a Sabbione.