Terni, celebrata in duomo la "Viirgo Fidelis", patrona dell'arma

TERNI - Celebrata in cattedrale dal vescovo, monsigno Soddu, la "Virgo Fidelis", patrona dell'arma dei carabinieri.

Nella sua omelia ha messo in evidenza come "l'immagine della “Virgo Fidelis” e il motto dell’arma dei carabinieri siano, nel loro insieme, un forte richiamo per i militari alla loro vocazione più naturale, che è quella del servizio al cittadino".

Il comandante provinciale di Terni, colonnello Davide Milano, al termine della funzione religiosa ha commemorato l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, l’eroica difesa dell’omonimo caposaldo da parte del primo battaglione carabinieri e zaptiè mobilitato che, proprio il 21 novembre 1941, si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa. Per quel fatto d’armi, alla bandiera dell’arma fu conferita la seconda medaglia d’oro al valor militare. “La celebrazione della Virgo Fidelis - ha sottolineato Milano - è il giorno nel quale i carabinieri rendono onore a tutti i caduti e ai loro familiari che, con coraggio e dignità, ne hanno sopportato la lacerante perdita”.

Un pensiero commosso è andato alla memoria del luogotenente Piercarlo Palmieri, scomparso lo scorso 12 novembre.

Il colonnello Milano, al termine della celebrazione, ha donato a monsignor Soddu cun dipinto, raffigurante la “Virgo Fidelis”, fatto da un sottufficiale del comando provinciale di Terni.

Sempre oggi si celebra anche la “Giornata dell’orfano”, ed è proprio a loro, primi destinatari del dolore per le gravi perdite di affetto, che l’arma dei carabinieri rivolge il proprio "più sentito pensiero".

Alla celebrazione hanno partecipato, oltre alle autorità provinciali, civili e militari, una rappresentanza di carabinieri, di appartenenti alle associazioni nazionale carabinieri e nazionale forestali, nonché delle vedove e orfani assistiti dall’opera nazionale assistenza orfani militari arma carabinieri.