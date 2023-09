Terni, Cavourart si trasferisce in libreria per presentare "Obblighi disattesi", collezione di memorie di vita e di emozioni

Appuntamento con la presentazione del libro per la rassegna organizzata nell’ambito di Cavourart: mercoledì 20 settembre, alle 18, nelle sale della Libreria Laurentiana, in via Garofoli, verrà presentato il libro “Obblighi Disattesi” di Beatrice Botondi e fotografie di Federico Paciucci, sostenuto nella realizzazione dall’associazione Tempus Vitae e dal Cesvol nell’ambito del percorso “Cesvol Umbria, Raccolta di idee e contenuti per pubblicazioni sulle tematiche sociali 2023/2024”.

Il libro vuole essere una collezione di memorie di vita e di emozioni, uno specchio fatto di versi liberi ed immagini, in cui possano facilmente riflettersi tutti coloro i quali hanno dovuto rivedere i piani della propria esistenza in modo inaspettato.

Una raccolta di scritti rivolta in particolare a tutti i giovani di ieri, quelli che oggi definiamo nuovi adulti, i quali, dopo essere stati cresciuti carichi di aspettative, si ritrovano a vivere una realtà che quasi mai coincide con le possibilità per cui si sono preparati da sempre, spesso senza mai sentirsi sufficientemente pronti. La presentazione sarà moderata da Jacopo Santoro dell’associazione Thyrus.