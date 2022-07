Terni, alla Cascata delle Marmore il primo trofeo di Kettlebell

Sabato 16 luglio, alle ore 16, al Belvedere Superiore della Cascata delle Marmore, Parco “Campacci-Libero Liberati” si terrà il primo trofeo “Cascata delle Marmore” di kettlebell, attrezzo progettato per il cross training utilizzato da molti appassionati. L’iniziativa è patrocinata dalla Pro Loco Marmore, che in occasione dell’evento premierà anche alcuni giovani sportivi marmoresi che si sono distinti per i risultati che hanno ottenuto in diverse discipline come il canottaggio la scherma ed altri sport. «Il kettlebell, definito da molti una palla con una maniglia, in realtà è una vera palestra in una mano. Una disciplina sportiva che prende le sue origini dall'antica Russia arrivata in Italia nel 2000 con il maestro Oleh Ilika e fatta conoscere in Umbria da Emanuele Conti, atleta della nazionale italiana e fondatore della Umbria kettlebell», spiegano gli organizzatori della Pro Loco di Marmore.

APPROFONDIMENTI EVENTI Ai Campacci di Marmore uno spettacolo di danza per inaugurare la...

Sabato la cascata delle Marmore farà da sfondo al primo trofeo esibizione di kettlebell sport dove atleti nazionali e internazionali si sfideranno nelle varie discipline.

Prenderanno parte al trofeo Gianluca Bernardini, Jlenia Mariani e Marina Uffredizzi della Umbria ktc, Marco Mastracci e Eleonora Zugaro Eleonora della Life Sport dell'Aquila ; Alessio

Martinelli, Tomas Martinelli, Kevin Martinelli e Serena Romanelli della Vitality Livorno Ferraris; Maria Marra, Roberto Balducci, Emanuele Genovesi, Dario delle Cese, Alessandro delle Cese e Silvia Negri della kettlebell lifting Lazio.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito degli eventi organizzati dalla Pro Loco di Marmore.