TERNI Era positiva al covid ed era in isolamento contumaciale nella sua casa di via delle Rose, nel quartiere Le Grazie, dove viveva da sola. Le sue condizioni di salute venivano monitorate al telefono dal medico dell’usl, che si è allarmata quando si è resa conto che la donna non rispondeva alle ripetute chiamate. E’ stata proprio la dottoressa a dare l’allarme e poco dopo è stata fatta la drammatica scoperta. La donna, 66 anni, di origine romena che faceva la badante e viveva a Terni da tantissimi anni, è stata trovata senza vita nella sua vasca da bagno e a nulla sono valsi i tentativi di soccorso. Sul posto per i rilievi gli agenti della squadra volante. Stando ai primi accertamenti svolti, la donna sarebbe stata stroncata da malore, soffriva di altre patologie e che già da diversi giorni era positiva al covid, non avrebbe avuto sintomi importanti legati al virus. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessari accertamenti autoptici e a tarda sera la salma della donna è stata messa a disposizione dei parenti che vivono a Terni per il rito funebre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA