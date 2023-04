Terni, alla Casa delle Donne presentazione del libro "Allargare il cerchio per una comune umanità", di Maria Livia Alga

Da donna a donna. Mercoledì 19 aprile alle 18, presso la Casa delle Donne, in via Aminale 20, verrà presentato il libro “Allargare il cerchio per una comune umanità”, curato da Maria Livia Alga, docente all’Università degli Studi di Verona. La scrittrice parte proprio dalla figura geometrica come esempio di inclusione senza barriere. «Per quanto le differenze possano renderci distanti, la forma del cerchio, di parola, di canto e di cura, permette di riconoscere la convergenza verso un centro in comune.Grazie a questa forma possiamo trovare parole per venire a capo dell’intreccio inestricabile di esigenze materiali e bisogni dell’anima, per fare fronte alle tendenze individualiste. Ritrovarsi in cerchio a narrare, cucinare, danzare, pensare, cucire, imparando l’una dall’altra, è un fare del quotidiano che genera cura per sé e per l’intorno. È una pratica politica che, lungi dal risolversi in se stessa esaurendosi nella riproduzione, apre spazi del sapere, accompagna lungo percorsi di crescita e conoscenza di sé, trasforma i cuori e i conflitti sociali in occasioni per riequilibrare i rapporti di potere», spiega Maria Livia Alga.

Mercoledì pomeriggio nelle Casa delle Donne guiderà la presentazione del libro ed il dibattito Giulia Perli del collettivo artistico “ideadestroyingmuros”.

La partecipazione è libera.