Venerdì 26 Gennaio 2024, 08:53

TERNI - Il blitz degli investigatori dell’antidroga nell’appartamento delle Cinque Strade risale ai primi di dicembre.

A casa del 29enne ternano incensurato, ex militare, la polizia recupera due chili e mezzo di droga tra hascisc e marijuana. A dare la misura del giro di spaccio, per gli investigatori della questura, quel tesoretto in denaro da 27mila euro nascosto in una cassetta militare di quelle usate per riporre le cartucce.

Quel giorno la Mobile arresta il 29enne e blocca anche un suo cliente. E’ un ternano di 26 anni, titolare di una ditta edile, che ha appena comprato a 400 euro due cilindri di hascisc da cinquanta grammi ciascuno da distribuire ai suoi clienti.

A distanza di meno di due mesi dall’operazione che ha permesso di recuperare qualcosa come 20mila dosi di sostanze stupefacenti destinate alla piazza della conca, i due ternani hanno chiuso il conto con la giustizia di fronte al giudice, Simona Tordelli. L’hanno fatto scegliendo il rito abbreviato, che garantisce un significativo sconto di pena.

Il 29enne, che dopo la sentenza ha lasciato gli arresti domiciliari ed è tornato in libertà, è stato condannato a due anni di reclusione e al pagamento di 8mila euro di multa. Per il 26enne la condanna a un anno e due mesi di reclusione e al pagamento di una multa da 4mila euro.

Ad entrambi sono state concesse le attenuanti generiche.

Ad assistere l’ex militare ternano senza macchia, che dopo aver lasciato la divisa lavorava come fattorino, è l’avvocato Samuele De Santis: «Il giudice ha applicato il codice - dice il legale - che prevede che l’elemento ponderale del ritrovamento della droga, non corroborato da altri indizi di una florida attività di spaccio, da solo non può giustificare una pena oltre soglia».

In aula il pm, Marco Stramaglia, che ha coordinato le indagini della squadra mobile ternana, ha chiesto per il 29enne la condanna a quattro anni di carcere.

Nella sentenza il giudice dispone la confisca e la distruzione della droga recuperata nell’appartamento delle cinque Strade, che sul mercato avrebbe fruttato 50mila euro, e del denaro sequestrato, e la sua devoluzione alle casse dello Stato.

A indirizzare gli investigatori della squadra mobile ternana nella casa dell’ex militare, con un passato irreprensibile, sono state le segnalazioni di chi abita nella zona residenziale della parte alta di Borgo Rivo. I residenti hanno indicato quella casa singola, lungo una strada senza uscita, dove da qualche giorno c’era un continuo viavai di persone estranee al quartiere.

Gli investigatori dell’antidroga il 4 dicembre si sono appostati nella zona indicata e il controllo di uno dei clienti dell'ex militare, il 26enne poi bloccato con l’hascisc appena acquistato, ha confermato i sospetti della gente. Un blitz che ha impedito che le 20mila dosi, che avrebbero fatto parte di un grosso carico di droga messo insieme in vista delle festività natalizie, fossero distribuite tra i consumatori di una piazza insaziabile.