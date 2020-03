Cartine e filtri per il tabacco, maxi sequestro in provincia di Terni. Nel mirino della Guardia di finanza, i rivenditori non autorizzati che non rispettano le recenti disposizioni di legge, secondo le quali questi tipi di prodotti (cartine e filtri) possono essere venduti solo dai rivenditori autorizzati. Undici rivenditori controllati in tutta la provincia e ben 230mila prodotti sequestrati. Questi i numeri dell'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Terni. Previste sanzioni tra 5 mila e 10 mila euro. Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA