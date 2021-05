Salute femminile, a Terni torna la carovana della prevenzione

TERNI Seconda edizione della “Carovana della prevenzione”, programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, che dedica un intero giorno alla prevenzione dei tumori femminili grazie alla Komen Italia con la collaborazione di alcuni medici del Policlinico Gemelli di Roma. Due Unità Mobili ad alta tecnologia saranno, infatti, a disposizione delle donne che vivono in condizioni disagiate residenti nel nostro territorio, domenica 23 maggio, nel piazzale interno della Caritas Diocesana- associazione San Martino, in strada di Valleverde 22 Terni. Komen offrirà esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell’utero e consulenze specialistiche. Sarà possibile effettuare le seguenti prestazioni individuali: 35 mammografie per donne da 40 a 49 anni e dai 74 in poi –15 ecografie per donne sotto i 40 anni che non abbiamo effettuato esami negli ultimi 12 mesi. Per potersi prenotare (fornendo dati anagrafici completi, telefono, e-mail) e ricevere ulteriori informazioni, rivolgersi entro il 16 maggio 2021 ai seguenti numeri (dalle 9.00 alle 16.00): 329 4199033 Fernanda,

– 3294198924 Valeria.

Le prenotazioni potranno essere effettuate fino ad esaurimento posti.

