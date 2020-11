Terni, solo dieci positivi in carcere, emergenza superata

TERNI - “Sono soddisfatto della risposta di tutto il personale della casa circondariale all’improvvisa epidemia che ha interessato questo istituto”.

Luca Sardella, direttore del carcere di Terni, fa il punto sul focolaio di contagio al covid che, dal 19 ottobre, ha interessato 75 detenuti del circuito alta sicurezza. Il numero dei positivi ha raggiunto il picco l'8 novembre e oggi i detenuti rimasti positivi sono soltanto 7. Dopo le prime positività tutti i detenuti di Sabbione erano stati sottoposti a tampone rapido e per i positivi era scattato l'isolamento sanitario all’interno di sezioni detentive riconvertite per l’emergenza.

“Devo ringraziare il presidio sanitario Usl Umbria 2 nella sua interezza, a cui resta l’esclusiva competenza nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso, per la condivisione e il supporto della gestione emergenziale in atto. Questa epidemia ci ha colto di sorpresa - aggiunge il direttore, Sardella - eravamo organizzati per gestire una piccola sezione detentiva di soggetti positivi di quattro posti e dover rimodulare l’organizzazione e gestire un numero cosi considerevole di detenuti positivi ci ha costretto a profondere un impegno smisurato. Il reparto di polizia penitenziaria si è dimostrato ancora una volta all’altezza di poter gestire un’emergenza che, all’interno degli istituti penitenziari, risulta non avere precedenti".

Il direttore del penitenziario precisa che "tutto il personale che presta servizio nelle sezioni detentive dove ci sono i detenuti positivi al covid è dotato di dispositivi di protezione individuale" e che "anche il personale del nucleo traduzioni e piantonamento che trasporta i positivi, nonché il personale che presta la propria attività presso il reparto covid-19 dell’ospedale di Terni in servizio di piantonamento, ha in dotazione questi dispositivi utili a salvaguardare la persona da un eventuale contagio. Sento di dover nuovamente esprimere la vicinanza a tutti gli appartenenti alla penitenziaria - conclude Luca Sardella - coordinati egregiamente, anche in questa circostanza, dal comandante del reparto, Fabio Gallo e dal suo staff direttivo”.

Per quanto riguarda i dati relativi al personale di polizia penitenziaria, dopo aver effettuato uno screening consistente con tampone molecolare, sono emersi 11 positivi al virus, di cui solo 3 sono ancora positivi. Arginata la diffusione del contagio.

“Sono fiero di lavorare quotidianamente con questi uomini e donne del reparto di polizia penitenziaria di Terni - dice Fabio Gallo. Stanno riuscendo, oltre i limiti umani, a superare il momento dell’emergenza sanitaria che ha interessato l’istituto con un numero considerevole di contagi. Non è facile, dal punto di vista organizzativo, conciliare le esigenze prioritarie di carattere sanitario con quelle di ordine e sicurezza che il mandato istituzionale ci impone e tenere anche conto, in tutto questo, degli affetti familiari che ognuno di noi ha. Non è facile doversi confrontare quotidianamente con l’ansia generata dal fatto di dover stare lontani dai propri affetti e il timore di contagiarsi sul lavoro portando il virus nelle proprie case. Grazie per tutto quello che avete fatto - conclude il comandante, Gallo rivolgendosi ai suoi - per quello che fate e per quello che, sono sicuro, farete”.

