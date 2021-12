Terni, arrestato agente delle penitenziaria è accusato di aver introdotto in carcere droga, smartphone e denaro

TERNI Un agente di polizia penitenziaria dell'istituto penale di vocabolo Sabbione di 38 anni è finito in manette con l'accusa di aver introdotto in carcere smartphone, stupefacenti e anche denaro consegnandolo nelle mani di alcuni detenuti. La convalida dell’arresto del trentottenne originario di Campobasso si terrà il 26 dicembre di fronte al giudice Simona Tordelli. Ancora non sono stati resi noti i particolari dell'operazione che si è svolta nel massimo riserbo, ma coinvolgerebbe alcuni detenuti ospitati in regime di stretta sorveglianza.