Terni, sfonda vetrina con lo scooter e fugge rintracciato e sanzionato

TERNI Verso le ore 20.40 di ieri 12 febbraio, un uomo chiamava il 112 riferendo che un individuo, con uno scooter, aveva poco prima infranto la vetrina di un negozio di mobili in Vico dell’Olmo di Terni ed era poi fuggito con il mezzo. Sul posto i militari della Sezione Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri constatavano che la vetrina del negozio era completamente abbattuta. Il titolare dell’attività commerciale veniva rintracciato dalla Centrale Operativa di via Radice ed invitato ad andare sul posto, dove le informazioni nel frattempo acquisite dai Carabinieri consentivano di identificare l’autore del misfatto che, contattato sulla propria utenza cellulare ed invitato a tornare, si presentava dopo circa mezzora confessando di essere stato lui che aveva causato accidentalmente il danno e che era fuggito in quanto sprovvisto della patente idonea a condurre il mezzo. L’uomo è stato sanzionato ed ha preso accordi col titolare per il risarcimento del danno.