Terni, i carabinieri rendono omaggio a Raoul Angelini: "Un grande uomo"

TERNI - I carabinieri hanno commemorato Raoul Angelini, giovane carabiniere che nacque a terni il 14 dicembre 1923 cui è intitolata la caserma sede del comando provinciale di via Radice.

"Durante la seconda guerra mondiale - sottolinea una nota del comando ternano - Raoul Angelini prestava servizio come carabiniere presso la stazione di Rivodutri in provincia di Rieti e, dopo l'8 settembre, in un clima di generale confusione, fu ucciso per essere rimasto fedele al giuramento prestato. Il 24 maggio 1944 si presentava alle autorità dopo che un bando assicurava l'impunità a coloro che si fossero consegnati. Dopo essere stato arrestato, moriva da eroe nel territorio di Morro Reatino, rifiutandosi di tradire il giuramento prestato e dopo essere stato sottoposto a tremende sevizie. Il giovane carabiniere Raoul Angelini, nonostante non sia stato decorato, nella memoria collettiva delle comunità del ternano e del reatino è ricordato ancora oggi come un grande uomo, che ha contribuito alla nascita della Repubblica Italiana e alla sua costituzione democratica".

