Terni, carabinieri in festa per la fondazione dell'arma

TERNI - Saranno celebrati domani in tutta Italia i 208 anni dalla fondazione dell’arma dei carabinieri.

La ricorrenza in provincia di Terni verrà commemorata con una cerimonia, che si svolgerà alle 10 e 30, nella sede del comando provinciale di via Radice, nel corso della quale i carabinieri rinnoveranno il loro legame con il territorio e la popolazione. Durante la cerimonia, come ogni anno, ci sarà la consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti durante il servizio. Sarà anche l'occasione per tracciare il bilancio dell'intensa attività svolta dai militari su tutto il territorio provinciale.