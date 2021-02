TERNI Nel corso della tarda mattinata di ieri a conclusione di mirata attività investigativa, i carabinierihanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di due fratelli del posto, uno 23enne ed uno 25enne, entrambi domiciliati in Terni e già noti alle forze dell’ordine, rinvenendo complessivamente 84 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nascosti in diverse parti della casa. Tra i posti scelti quello tra la rete ed il materasso di una delle due camere da letto. Trovati anche 215 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio, nonché strumenti per il confezionamento, il taglio e la pesatura dello stupefacente; all'esito delle operazioni, i due fratelli sono stati denunciati per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nel corso delle operazioni è stato inoltre segnalato quale assuntore un ternano identificato all’interno dell’abitazione dei due fratelli con una minima quantità dello stesso stupefacente; il materiale sopra indicato è stato sottoposto a sequestro

