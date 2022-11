Cinquantenne sorpreso dai carabinieri con la cocaina

Nel corso della mattinata di ieri, a Terni a conclusione di una mirata attività finalizzata alla repressione dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica un 50enne del posto, di origine lucana. L’uomo, controllato a piedi mentre camminava in via Fratelli Rosselli, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di quasi mezzo grammo di cocaina. la successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire quasi altri 4 grammi della stessa sostanza stupefacente, 3 bilancini di precisione e materiale vario adatto al confezionamento. La sostanza ed il materiale sono stati sottoposti a sequestro.