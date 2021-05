Malgrado sia ai domiciliari esce di casa e a bordo della sua auto tampona quella di un carabiniere poi da in escandescenze

TERNI Malgrado fosse in regime di arresti domiciliari domenica pomeriggio ha deciso di uscire di casa, prendere la sua auto e tamponare l’auto di un carabiniere in borghese che stava tornando a casa dopo il suo turno di lavoro percorrendo via Battisti.Il pregiudicato di 35 anni, con decine di precedenti alle spalle, è fuggit, ma il carabiniere lo aveva comunque riconosciuto. Così una pattuglia si è diretta alla sua abitazione , ma il trentacinquenne ha negato tutto, anzi ha preso a calci e pugni i carabinieri presenti, due dei quali sono stati medicati poco dopo al pronto soccorso. Alla fine il soggetto il pregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, evasione, lesioni aggravate e danneggiamento. Anche nela caserma di via Radice, ha anche colpito con un calcio un armadietto metallico, finito contro il monitor di un computer.

