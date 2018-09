TERNI Un carabinierie di Terni è stato aggredito ieri sera intorno alle 20 da padre e da figlio figlio rumeni in via del Rivo per motivi di viabilità. Il carabinierie in borghese si era fermato perché aveva notato il il furgone dei due parcheggiato in sosta vietata lungo una curva all'incrocio con via del Germano. Il veicolo così posizionato era di intralcio alla circolazione.Poi la lite, con i due rumeni che hanno preso a calci l'auto del militare, aggredendolo fisicamente. Sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che con fatica hanno accompagnato i due in caserma per l'identificzione e la denuncia . Il carabiniere è stato portato al Pronto Soccorso da un'ambulanza ed è stato giudicato guarbile in cinque giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA