Rissa verbale in piazza Europa a Terni tra un gruppo di persone, interviene la polizia e la municipale. Al centro dell’acceso botta e risposta tra un ragazzo e due signore la gestione dei rispettivi cani, portati al guinzaglio. Al ragazzo le due donne, che si trovavano sedute sulle panchine all’ombra di palazzo Spada, hanno contestato metodi troppo bruschi nei confronti del cane, per tutta risposta le donne sono state invitate a farsi i fatti loro e pensare ai rispettivi cani, con un tono di voce che non è passato inosservato a chi ha chiamato polizia e municipale. Solo dopo l’arrivo delle forze dell’ordine è tornata la calma. L’episodio, avvenuto intorno alle 13, arriva a pochi giorni di distanza dal ferimento di un piccolo di sette anni da parte di un cane in un ristorante dì Terni.





Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:42



