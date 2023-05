Terni, a Campomaggiore arriva una nuova via, si chiamerà delle Grotte Eolie

Nasce una nuova via, si chiamerà delle Grotte Eoliche, sarà la prima a sinistra lungo la strada della Ferrovia, nel quartiere Campomaggiore.

L’intitolazione della nuova via si è resa necessaria per indicare i nuovi palazzi che si stanno costruendo a Campomaggiore. Servono nuovi numeri civici che indichino gli accessi agli edifici in costruzione e quelli di strada della Ferrovia sono esauriti.

L’ufficio toponomastica del comune di Terni ha pensato di rivolgersi all’antico per individuare il nuovo nome per la nuova via. Il ragionamento è stato questo: la nuova strada si trova a valle del monte di Cesi che anticamente era chiamato monte Eolo e dove sono state scoperte, dal gruppo I Pipistrelli, numerose grotte una delle quali denominata eolia in onore del monte. Ecco quindi il toponimo via delle Grotte Eolie.

Una delibera del consiglio comunale ha già dato l’ok alla proposta, ora si tratta solo di aspettare il parere del Prefetto e poi si procederà a mettere i cartelli con il nuovo nome.