TERNI Con l'approvazione della delibera da parte della giunta comunale è stato compiuto il primo passo per la riqualificazione dell'area di piazzale Senio, nel quartiere San Giovanni. Palazzo Spada potrà così emanare entro la prossima settimana l'avviso pubblico per la concessione in gestione del terreno, tornato nella disponibilità dell'amministrazione dopo la pronuncia del Tar Lazio favorevole al Comune nel contenzioso con la società Gommolandia. E soprattutto dopo l'assegnazione di una casa popolare alla famiglia che viveva all'interno del prefabbricato viaggiante dotato di numero civico e che gestiva fino al 2016 proprio l'ex parco Gommolandia. All'avviso pubblico per la concessione dell'area sicuramente parteciperà l'Union Basket, che ha già manifestato il suo interesse per il bando Sport e periferie'.

Il bando. Il bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione in tutta Italia 140 milioni di euro per la riqualificazione di aree pubbliche attraverso la costruzione di impianti sportivi. Il primo passo è proprio l'affidamento in gestione dell'area attraverso l'avviso pubblico che sarà naturalmente aperto a tutti a condizione che il futuro aggiudicatario si impegni a presentare il progetto relativo al bando Sport e periferie' che ha scadenza il 30 settembre. Per questo motivo i tempi di Palazzo Spada e aspiranti gestori sono strettissimi. Già la prossima settimana dovrebbe uscire l'avviso pubblico per l'affidamento in gestione dell'area che si dovrebbe concludere non oltre il 10 settembre. A quel punto si conoscerà il nome dell'associazione che di conseguenza parteciperà al bando per la riqualificazione della zona attraverso l'impiantistica sportiva. In base ai criteri individuati dal bando, ogni progetto potrà avere un massimo di 700 mila euro di finanziamento. Il contributo minimo per gli aspiranti gestori è di 15 mila euro per un affidamento di dieci anni, procrastinabile in caso di un maggiore contributo economico.

Union basket. La Union Basket di Pierpaolo Pasqualini è già uscita allo scoperto: «Il quartiere San Giovanni merita attenzione, la tragedia di Flavio e Gianluca ci ha spinto a metterci in moto per fare qualcosa» sono state le parole di Pasqualini. Il progetto prevede una struttura al chiuso, blocco spogliatoi, magazzino e ufficio segreteria, di circa 4.500 metri quadrati per 199 posti a sedere. Ma anche un campo all'aperto con finalità di inclusione e socializzazione. La Union Basket, 240 tesserati in 11 squadre, che attualmente si allenano ad Aquasparta, spera così di trovare una struttura dove fare base. Contribuendo al tempo stesso alla riqualificazione del quartiere di Flavio e Gianluca attraverso lo sport.

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA