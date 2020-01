© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gabriele Scorsolini, il ragazzo ternano non vedente dalla nascita, che risiede al quartiere Cospea,Il rifiuto della Fijlkan, la federazione italiano judo, di farlo partecipare ad una gara, in Umbria, nazionale ha provocato nel ragazzo delusione e disappunto. «Mi è stato detto che non posso partecipare alla gara di Todi in quanto il regolamento non prevede, e non permette, ad atleti con disabilità come la mia di confrontarsi con normodotati e a me questo sembra davvero ingiusto,Credevo fosse una battuta di cattivo gusto, uno scherzo, invece è la verità.Io non mi sento, comunque, un atleta di secondo livello, di serie B. Tutt'altro».Gabriele Scorsolini, vent'anni, ha un glaucoma congenito bilaterale, e quindi una. A Terni è molto conosciuto anche perché quattro anni fa tentò la scalata dell'Everest. La spedizione fu bloccata a metà strada per un virus intestinale che colpi all'improvviso il ragazzo. Ma Scorsolini, tutta grinta e voglia di vivere, non è solo un arrampicatore. Da qualche tempo si è dato anche al judo dove ha ottenuto buonissimi risultati. Nel 2019 si è laureato campione d'Italia di judo federazione sport paralimpici per ipovedenti e ciechi. L'anno scorso, invece, Gabriele fu al centro di un fatto di cronaca cittadina quando. I due malviventi lo presero anche a botte costringendolo a ricorrere ai sanitari dell'ospedale di Terni. Insomma, uno che non si arrende facilmente, che non si ferma al primo ostacolo. «Ma questa volta sono davvero amareggiato e scoraggiato» aggiunge Gabriele «le motivazioni che mi hanno fornito dalla Federazione non mi soddisfano. Sostengono, la voce è addirittura del Presidente Falcone, che è una questione medico legale, una forma di garanzia per tutti. A me, invece, sembra una grande ingiustizia. Volevo gareggiare e provare a raggiungere un obiettivo che ormai mi sono prefissato da tempo». Ma Gabriele, malgrado la delusione, ha parole di elogio per gli organizzatori della manifestazione di oggi di Judo. «Loro hanno fatto di tutto per farmi partecipare e farmi acquisire la cintura nera, 1° dan, e quindi mi sento di ringraziarli pubblicamente.Gli ostacoli sono abituato a superarli». Gabriele è un ragazzo di carattere. Ha affrontato nella vita problemi grandi e attraverso lo sport vuole sconfiggere la sua disabilità. Almeno provarci. «Proprio così. Lo sport per me è vita, ma a questo punto non mi viene permesso di far vedere quanto valgo. Anzi, non posso neanche tentare e questo, a mio avviso, è davvero discriminante». La palla ora passa al Coni e al Comitato paralimpico.