TERNI Nove mezzi su dieci che trasportano merci pericolose sono irregolari. E' quanto emerso dai controlli mirati della polizia stradale del compartimento per il Lazio e l'Umbria nell'ambito della “Campagna alto impatto merci pericolose”.Il controllo svolto dagli specialisti della polstrada, negli ultimi due mesi, ha portato a controllare 1710 mezzi riscontrando 1665 infrazioni alla normativa del trasporto delle merci pericolose, ritirando inoltre 25 patenti e 28 carte di circolazione. Soltanto ieri, nel corso delle attività all'area di servizio di Giove Ovest lungo l'A1, in poche ore la polstrada ha accertato ben 114 violazioni alla normativa specifica.Gli agenti hanno controllato dalle cisterne per il trasporto del carburante fino al cosìddetto ‘trasporto in colli’ o ‘alla rinfusa’. Fra le principali infrazioni riscontrate: l’etichettatura e le segnalazioni dei veicoli non conformi, gli equipaggiamenti di sicurezza mancanti, non idonei o non funzionanti, l’ utilizzo di imballaggi fuori norma fino ad arrivare al mancato fissaggio del carico. In quest’ultimo caso gli agenti hanno multato i conducenti di due veicoli francesi che portavano oltre 700 proiettili di cannone disinnescati e destinati al totale disarmo. Munizioni che non sono risultate ben fissate, con violazione delle norme che regolano il trasporto di tali materiali. Sono stati fermati anche autotrasportatori completamente inconsapevoli di aver caricato merce pericolosa e quindi privi di ogni documentazione e dotazione di sicurezza, o con il cronotachigrafo alterato ovvero non rispettando i tempi di guida.