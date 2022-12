Durante un sorpasso un camion si è "incastrato" con un bus che era in sosta ad una fermata per far salire i passeggeri in attesa. Il conducente del mezzo non ha calcolato bene la distanza necessaria per superare l'altro mezzo fermo e si è "incastrato", ostruendo così la corsia di soprasso e, di fatto, bloccando il traffico in via Bramante.

Lungo la strada si sono subito formate lunghe code in entrambe le direzioni anche a causa del fatto che l'incidente è avvenuto in un orario di punta.