Gaffe social del sindaco di Terni Leonardo Latini. "Camera di commercio, vinta un'altra battaglia. La sinistra chiacchiera, noi facciamo". Appena il tempo di gonfiare il petto che arriva la "smentita". La replica arriva da Sandro Corsi, membro della Giunta camerale. "Questo post è assolutamente scorretto", scrive Corsi sulla pagina Facebook del sindaco. Il motivo? Il ricorso al Tar del Lazio, vinto dall'Ente camerale di Terni ieri, che di fatto boccia la riforma ed evita la fusione, è stato presentato dalla Camera di Commercio lo scorso anno. Per questo i meriti che si prende il sindaco Latini "vinta un'altra battaglia" non sono stati digeriti da Corsi, che ricorda come sono andate le cose. "E' grazie al voto contrario del sottoscritto ed altri importanti astenuti che nel consiglio della Camera di commercio di Terni non è passata la fusione con Perugia. Ciò ha reso possibile il ricorso al Tar del Lazio, quindi ne lei ne la sua amministrazione c'entrano nulla". Come si dice, a ciascuno il suo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA