Terni, Cambio della guardia al comando della compagnia carabinieri. Arriva il maggiore Valentino Iacovacci

Sabato 18 Settembre 2021, 18:12

TERNI - Il maggiore Alessio Perlorca lascia la guida del comando della compagnia carabinieri di Terni per guidare il nucleo radiomobile di Bologna.

Al suo posto arriva il maggiore Valentino Iacovacci. L'ufficiale ha retto fino a ieri il comando della compagnia di Sora. Numerosi gli incarichi ricoperti, da quelli nella provincia di Nuoro a metà degli anni novanta, in zone ad alto indice criminale, a quello presso il 4' reggimento carabinieri a cavallo, nonché presso uno stato maggiore della capitale. Successivamente ha comandato i nuclei operativi della compagnia di Cossato e Novara, la compagnia di Novara e il nucleo investigativo di Cremona. Laureato in giurisprudenza e scienze dell'amministrazione, con master in criminologia, ha le proprie origini nel Circeo.