di Sergio Capotosti

Fondi del Governo per 10 milioni di euro, risorse del Comune di Terni per 700 mila e investimenti privati per 3,4 milioni per un totale di 13 milioni di euro. Soldi che potrebbero però diventare un miraggio se il Bando periferie dovesse saltare come ha annunciato il presidente dell’Anci Antonio Decaro . Numerosi gli interventi che riguardano il recupero dell’Ex Gruber (la casa del custode e l’ex filatura), ma anche l’ex magazzino merci. Anche l’edificio ex Onmi (Opera nazionale maternità e infanzia) doveva essere recuperato con un investimento di 300 mila euro. La connessione urbana tra piazza Dante, via Plinio e via Mazzini (328mila euro) e quella tra Gruber, largo Cairoli e parco Rosselli (339mila euro), sono altri progetti in cantiere che rischiano di finire in malora. Così come la riqualificazione dell’area urbana compresa tra paco Rosselli e viale Brin (300 mila euro).Non solo interventi urbanistici, ma anche di miglioramento e potenziamento dei servizi, come la smart city (352 mila euro) e la rigenerazione dei teatri all’ex Bosco. Nel bando periferie pure la riapertura del Teatro Antoniano (364mila euro) e la bonifica di parco Rosselli con 730 mila euro di investimenti.Rischia di rimanere nel cassetto anche il progetto di un nuovo mercato coperto da realizzare a Largo Cairoli per un investimento di 1,5 milioni di euro. A un passo dall’attesissimo traguarda rischia di bloccarsi anche la valorizzazione del Lungonera in particolare nella zona dell’ex bar Haway. Notte sicura, bonifica ambientale dei siti degradati (come Zona Fiori) e rigenerazione energetica e paesaggistica di Borgo Bovio, sono i progetti calibrati sulla sicurezza che rischiano di non vedere mai la luce. In bilico anche i servizi legati alle attività culturali culturali ed educative per quasi 2 milioni di euro di investimenti: Laboratorio urbano; Sviluppo e creatività; Percorsi…di comunità; Città si-cura. L’intervento via dell’Argine (263 mila euro) e quello nel parcheggio di via Proietti Divi 460 mila) sono altri lavori che potrebbero rimanere letta morta.