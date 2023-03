Terni, cadono con la bici in una forra: Soccorsi dall'elicottero dei vigili del fuoco

TERNI - C'è voluto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per recuperare due escursionisti in ebike caduti in una forra.

Per entrambi solo tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza di rilievo.

L'incidente è accaduto nel pomeriggio di sabato tra monte della Croce e Piedimonte. I due escursionisti, caduti in un canalone, non erano più in grado di tornare nel sentiero. A quel punto hanno dato l'allarme al 112 che ha girato la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Terni.

Visti i tempi previsti per arrivare sul posto da parte della partenza via terra, la centrale ha allertato l'elicottero Drago 145 del reparto volo di Roma che, giunto sul posto, ha provveduto a recuperare col verricello i due escursionisti per poi trasportarli fino all'aviosuperficie di Maratta dove il velivolo è atterrato.