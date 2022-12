Terni, è caccia alla banda dei furti in villa in fuga dalla polizia stradale Nell'auto abbandonata in Valnerina il kit di professionisti esperti

TERNI - Caccia aperta ai cinque malviventi che, dopo un inseguimento da film iniziato lungo la Flaminia e concluso nella zona di Ferentillo, hanno abbandonato l’auto piena di arnesi da scasso nella campagne della Valnerina dileguandosi a piedi tra i boschi.

Il materiale che è stato sequestrato all’interno della Volkswagen Passat nera con targa albanese fa ritenere che i cinque uomini in fuga possano essere gli autori dei numerosi furti in villa che si sono registrati negli ultimi tempi nel ternano e nelle città limitrofe.

La lente d’ingrandimento degli investigatori della polizia stradale, con riscontri mirati, è puntata anche sulla violenta rapina in una villa di via Palmucci, a Piedimonte, dove due settimane fa i banditi incappucciati hanno riempito di botte gli anziani proprietari mandandoli in ospedale.

Le indagini si concentrano sugli “strumenti” del mestiere sequestrati nella Passat: numerosi, costosi e innovativi arnesi da scasso, due ricetrasmittenti, due targhe italiane risultate rubate ma anche guanti e passamontagna.

L’operazione che ha portato al recupero della vettura con dentro oggetti messi insieme da una banda di professionisti dei colpi di villa risale a una settimana fa, quando la Passat con targa albanese ha forzato un posto di blocco della polizia stradale impegnata nei controlli lungo la Flaminia, tra Terni e Spoleto.

Quando ha visto i poliziotti, il conducente della Passat ha aumentato la velocità e poi, di fronte all’alt, ha finto di accostare per poi ripartire a folle velocità nel tentativo di eludere il controllo degli uomini in divisa. Che si sono messi a inseguire l’auto nera che tentava di seminarli e che ad un certo punto ha imboccato la strade stretta e impervia che collega la Flaminia alla Valnerina.

Il rocambolesco inseguimento si è concluso nella zona di Ferentillo, quando l’uomo alla guida dell’auto in fuga ha arrestato la marcia e, con gli altri quattro che erano con lui, è scappato a piedi trovando un rifugio sicuro nella fitta boscaglia.

I poliziotti li cercheranno per ore ma senza esito. Nelle stesse ore si colloca il furto di un’auto di grossa cilindrata a due passi da Ferentillo. Non è escluso che a portarla via siano stati proprio i cinque che erano rimasti a piedi e che avevano bisogno di un mezzo per allontanarsi da una zona ormai troppo a rischio.

Sul materiale recuperato e sequestrato sono in corso delicate indagini. Così come sulla Passat, con la polizia stradale coordinata da Luciana Giorgi impegnata in complessi accertamenti internazionali per risalire all’intestatario della vettura con targa albanese.

La vicenda va in scena in un periodo nero per i furti in casa. Una quarantina quelli messi a segno negli ultimi mesi tra Borgo Rivo, Gabelletta, Campitello e la zona delle cinque strade piena di ville, alcune molto isolate.