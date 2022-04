Hanno buttato tre gattini bianchi appena nati nel cassonetto per la raccolta degli abiti usati a Terni, nel quartiere Gabelletta, dentro un sacchetto di plastica. I gattini, però, hanno cominciato a miagolare e a lamentarsi. Così alcuni passanti li hanno sentiti e hanno chiamato i vigili del fuoco. I vigili sono riusciti ad aprire il cassonetto e a mettere in salvo i gattini che, ora, dovranno essere nutriti per un po' con il biberon.