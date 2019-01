Terni, il bus si sfrena e finisce contro i contatori del gas: 100 famiglie al freddo per due ore

TERNI - L'autobus si sfrena e finisce contro i contatori del gas di una casa. Dalle 19 di oggi - e almeno fino alle 21 - circa cento famiglie di Terni sono rimaste senza gas e senza riscaldamento per consentire i lavori di ripristino del danno causato nel primo pomeriggio da un bus di linea che, fermo e senza passeggeri in strada di San Giacomo tra Collescipoli e Ponte San Lorenzo, si è improvvisamente sfrenato finendo addosso al muro di un'abitazione e ai contatori del gas.



Sul posto i tecnici dell'Asm, che svolge l’attività di esercizio della rete in qualità di socio di Umbria Distribuzione Gas, che hanno provveduto a mettere in sicurezza gli impianti e a interrompere l'erogazione di gas. Un disagio che ha coinvolto circa un centinaio di utenze per almeno due ore. Ultimo aggiornamento: 19:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA