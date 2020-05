© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Si è conclusa con lievi ferite e denunce perla violenta lite sentimentale tra due donne e un uomo. La vicenda è andata in scena nella tarda serata di sabato in un appartamento di via Abruzzo, aNell'appartamento c'erano un marocchino di 27 anni e la ragazza, una ternana di 19 anni. La lite è esplosa quando è arrivata la 27enne marocchina, ex dello straniero. La giovane ternana, impaurita, si è chiusa in bagno in attesa che arrivassero i carabinieri mentre i duesi sono accapigliati e durante la litigata è volata pure una tazza.A riportare la calma i, subito giunti sul posto, che si sono messi al lavoro per ricostruire i contorni della lite sentimentale. L'uomo conteso, con alcuni graffi, non si è fatto refertare mentre la sua ex è stata medicata al pronto soccorso per lievi lesioni guaribili in sei giorni.Portati in caserma, i contendenti si sono beccati una denuncia per lesioni e percosse e la donna straniera dovrà rispondere anche di violazione di domicilio.