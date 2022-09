Terni, a Borgo Rivo e al Clt gli Open Day di rugby con i Draghi

«Un ambiente sano in compagnia di tecnici e istruttori di alta professionalità». Tornano gli Open Day del Terni Rugby organizzati in collaborazione con il Circolo Lavoratori Terni. L'iniziativa è volta a far scoprire il gioco del rugby a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dai 5 ai 13 anni. Appuntamento lunedì 5 e 12 settembre dalle 16.30 alle 18 al Circolo Lavoratori Terni in via Muratori. Giovedì 8 e 15 settembre sempre dalle 16.30 alle 18 ma al campo dei Draghi in via del Cardellino, quartiere Borgo Rivo. Il primo mese per i nuovi iscritti la prova è gratuita.



«Cerchi uno sport divertente e formativo per tuo figlio e/o tua figlia? Vieni agli Open Day del Terni Rugby in collaborazione con il Clt e scopri lo sport di squadra per eccellenza» si legge nella nota emanata dal club dei Draghi. Prosegue la proficua collaborazione con i tecnici qualificati del Clt, coordinati nel loro lavoro da Nicola Ugolini, docente della scuola dello sport del Coni Umbro. Le attività che saranno a cura dei tecnici del Clt Valerio Timpano, Sara Raggi e Federica Giovannucci con la supervisione del direttore tecnico del Terni Rugby, Mauro Antonini, comprendono giochi di avviamento al rugby, percorsi ludico motori e attività di avvicinamento all'esercizio fisico.





Dopo i campus estivi che hanno riscosso un grande successo di partecipazione, il Terni Rugby e il Clt proseguono nel percorso di offerta sportiva che rappresenta anche l'occasione per un percorso di crescita formativa. Per tutti i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine della città, una bella opportunità per conoscere questo meraviglioso sport. Intanto è ripresa la preparazione delle squadre Juniores Under 17 e Under 19 impegnate nella preparazione atletica tutti i lunedi e mercoledì dalle 17 alle 18.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 16 al campo di via del Cardellino. Per quanto riguarda il minirugby gli allenamenti riprendono lunedì 5 settembre, il lunedì dalle 16.30 alle 18 e il venerdì dalle 18 alle 19 presso le strutture del Circolo Lavoratori Terni in via Muratori, il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 al campo dei Draghi in via del Cardellino.