Ultimo aggiornamento: 11:18

Gli sfollati di via Degli Arroni saranno ricevuti domani dal sindaco Leonardo Latini. L'atteso faccia a faccia si terrà in occasione della riunione della commissione Capigruppo, già convocata da giorni per altre questioni. Il presidente del Consiglio comunale, Francesco Maria Ferranti, è riuscito così ad imprimere una accellerata alla richiesta avanzata dal Comitato Santa Maria Maddalena di incontrare rappresentanti dell'amministrazione comunale per risolvere il problema di via Degli Arroni, dove in seguito all'esplosione di un appartamento sei famiglie sono rimastesenza una casa. L' incontro, domani alle 16.30, sarà l'occasione per fare chiarezza. In un primo momento il sindaco Latini aveva spiegato che il Comune non poteva intervenire, mentre l'assessore regionale Enrico Melasecche ha trovato una possibile soluzione, grazie al coinvolgimento dell'Ater che potrebbe assegnare degli appartamenti alle famiglie sfollate di via Degli Arroni. Domani, insomma, si scopriranno le carte. All'incontro parteciperanno anche gli assessori Leonardo Bordoni, per l'urbanistica, e Cristiano Ceccotti, per il welfare.