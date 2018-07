Sono iniziate poco prima di mezzogiorno le operazione di rimozione delle spolette dell'ordigno bellico della seconda guerra mondiale rinvenuto martedì scorso vicino alla stazione di Cesi a Terni. La fase successiva sarà il trasferimento della bomba in una cava per farla brillare in sicurezza, poi le persone sfollate potranno rientrare nelle proprie case.



Le operazioni di evacuazione di oltre 11.300 residenti sono iniziate alle sei, come previsto dal piano messo a punto dal Comune di Terni. In base a quanto si apprende le operazioni - coordinate dalla prefettura - si stanno svolgendo regolarmente e dovrebbero concludersi orientativamente entro mezzogiorno. Nella zona rossa, che si estende in un'area di raggio di 1,8 chilometri dal luogo di ritrovamento del residuato bellico, è stato predisposto un dispositivo di pubblica sicurezza a protezione e controllo dei 14 varchi con 40 operatori di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e reparto prevenzione crimine.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA