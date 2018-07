Tensione alle stelle nella zona rossa individuata vicino all’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi vicino alla stazione di Cesi. Un gruppo di residenti ha chiesto di raggiungere le proprie case per poter accudire gli animali domestici e gli animali da cortile e ritirare alcuni effetti personali. Le regole imposte dal sindaco e dal prefetto prevedono che le persone vengano accompagnate dai vigili del fuoco. Un servizio che però non sembra essere stato ancora attivato, nonostante le numerose sollecitazioni. Non a caso nel tardo pomeriggio di oggi sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, gli unici titolati a svolgere questo servizio. Tra le persone che hanno chiesto di passare anche una donna incinta che deve rientrare in casa per prendere le analisi in vista del parto, fissato per domenica.

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40



