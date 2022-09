Giovedì 1 Settembre 2022, 13:05

Blitz dei carabinieri del comando provinciale di Terni nel trascorso week-end in alcune località del territorio, tra quelle che hanno “visitato” anche la discoteca-bar il “Baraonda” di Piediluco noto locale sulle rive del lago. I militari della compagnia, insieme ai colleghi del Nucleo dell’ispettorato del Lavoro e del Nas - riferisce una nota dell’Arma- «ha denunciato in stato di libertà il titolare della discoteca per accertate violazioni in materia dello statuto dei lavoratori; inoltre è stata elevata una sanzione amministrativa per omissioni in materia di autocontrollo Haccp (un sistema di controllo alimentare per garantire la sicurezza e l’igiene dei servizi e dei beni destinati alla vendita). Diciamo subito che in questo caso non c’entra nulla il mangiare. «Si tratta – spiega il titolare del Baraonda Elia Bonanni- semplicemente di un registro non aggiornato. Mi spiego meglio. Riguardava una ditta di disinfestazione che non era menzionata nel registro, poiché all’ultimo momento l’abbiamo sostituita con un altra che per dimenticanza non figurava. Per questa dimenticanza i Nas hanno comminato un’ammenda che non sappiamo a quanto ammonta». L’Ispettorato del lavoro, è bene precisarlo, non ha trovato lavoratori in nero nella discoteca-bar «ma soltanto il posizionamento di una telecamera di sorveglianza non “piazzata” al posto giusto. Da sempre- conclude Bonanni- stiamo particolarmente attenti alle normative. Tutto il gran chiasso che si è fatto sul nostro conto- conclude- alla fine è soltanto una bolla di sapone». Il locale discoteca del paese del lago rimarrà aperta fino alla fine della stagione estiva». Il “Baraonda” è di proprietà del Dominio collettivo di Piediluco che da decenni lo dà in gestione per mezzo di un asta pubblica e rappresenta un punto insostituibile di incontro per i giovani.