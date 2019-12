TERNI Black out questa mattina in buona parte del centro a Terni per quasi 20 minuti con negozi e uffici rimasti al buio. Intorno alle 11,30 gli operai che stavano scavando per posare alcuni cavi della nuova fibra ottica in centro, a due passi dalla chiesa di San Giovannino, hanno fermato subito i lavori quando si sono accorti di aver tranciato un cavo dell'energia elettrica. Sono intervenuti i tecnici dell'Asm che hanno ripristinato l'energia poco prima della 12. © RIPRODUZIONE RISERVATA