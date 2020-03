Ultimo aggiornamento: 11:20

«Per ora non c'è la volontà di riaccendere l'impianto. L'attività è sospesa per un anno. Al termine di questo periodo decideremo cosa fare». Dalla Tozzi Holding di Ravenna fanno sapere quale sarà il futuro dell'inceneritore di Maratta, che ha chiuso i battenti da alcuni giorni. «L'autorizzazione è ancora valida, ma abbiamo comunque deciso di sospendere l'attività», aggiungono dalla società ravennate che aveva rilevato l'impianto dalla Printer. Colpi di scena, come una possibile riaccensione dell'impianto che brucia pulper di cartiera, non sembrano ipotizzabili, considerando che a Ravenna già si sta ragionando su cosa fare dell'impianto, una volta terminato il periodo di sospensione.LE ALTERNATIVELe opzioni sul tavolo sono due. La vendita o la demolizione. Ovviamente la società punterà alla cessione come prima scelta, ma se non dovesse chiudere le trattative in corso potrebbe anche decidere di mandare a rottame l'impianto. «L'impianto - confermano dalla Tozzi holding - potrebbe essere venduto all'estero». Da quello che Il Messaggero è riuscito a ricostruire, l'impianto potrebbe finire in Turchia. Un lavoro di smontaggio e rimontaggio che non è da escludere. «La Turchia - si limitano a dire dalla Tozzi - è solo una delle ipotesi». L'extrema ratio è la demolizione . Il che non vuol dire buttare vita tutto a ferro vecchio. Piuttosto vendere l'impianto a chi ne saprà ricavare pezzi da rivendere, o materiali da riciclare.LE REAZIONITempi certi erano stati chiesti nei giorni scorsi dall'assessore all'ambiente del Comune di Terni, Benedetta Salvati: «È fondamentale ora - aveva commentato - lo smantellamento dell'impianto. C'è da seguire una procedura ben precisa in questi casi». Sul fronte della reazioni si registra la presa di posizione del moviemento politico Terni Valley. «Una vittoria - dice il presidente Michele Martini - della popolazione, che guidata da comitati ed associazioni ha lottato, con costanza e perseveranza, per un obiettivo comune. Dall'altra parte, è risultata sgradevole la corsa di alcuni politici locali ad accaparrarsi i meriti di questa o quella azione, a rivendicare le attività di questa o quella amministrazione. L'atto diventa poi insopportabile - conclude Martini - quando a rivendicare il successo sono partiti che hanno sempre sostenuto la necessità della termovalorizzazione per la gestione dei rifiuti».