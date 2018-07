TERNI Operato d'urgenza all'ospedale di Terni un bambino di due anni caduto accidentalmente da una sedia mentre era in vacanza in città con i genitori (la famiglia risiede all'estero), subendo un grave trauma cranico. Si è prontamente ripreso - riferisce il Santa Maria - ed è stato ricoverato in pediatria. L'intervento è stato eseguito dal dottor Carlo Conti, nuovo responsabile della struttura di Neurochirurgia di Terni, e dal dottor Giovanni Zofrea, in collaborazione con il reparto di anestesia e rianimazione. Il bambino - spiega ancora l'Azienda ospedaliera - era arrivato al pronto soccorso in condizioni considerate critiche e secondo i medici sarebbe andato incontro a gravi conseguenze senza il tempestivo intervento dei neurochirurghi, reperibili h24, che lo hanno operato nella notte. Il piccolo rimarrà in osservazione ancora per qualche giorno prima di far ritorno a casa nel suo Paese.

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:11



