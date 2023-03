Lunedì 20 Marzo 2023, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 11:36







La maggioranza di centrodestra supera il primo ostacolo del bilancio, con il via libera in Terza commissione. Un sì scaccia crisi almeno in vista del voto di domani in Consiglio comunale, quello definitivo, che resta comunque ad alta tensione. Via libera anche al Dup, sempre in Terza, che oggi pomeriggio sarà discusso e votato in Consiglio comunale (altro crash test per la maggioranza). Clima disteso comunque in Terza commissione alla presenza della vicesindaca Benedetta Salvati e del candidato sindaco Orlando Masselli, assessore al bilancio.