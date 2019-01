Ultimo aggiornamento: 18:03

TERNI È «soddisfacente» la situazione sicurezza nel ternano, dove le statistiche relative ai reati registrati sono «assolutamente confortanti»: a dirlo è stato il prefetto diTerni, Paolo De Biagi, in una conferenza stampa. Presenti il questore Antonino Messineo, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Davide Rossi e quello della guardia di finanza Fabrizio Marchetti. De Biagi ha reso noto gli ultimi dati che, ha sottolineato, hanno registrato tra il 2014 e il 2018 una diminuzione dei reati denunciati sul territorio del 21% (da 8.884 a 7.042), del 24% per quanto riguarda i furti in generale e del 22% per quelli in abitazione (che però nell'ultimo anno è tornato a crescere del'3,9%). «Non ignoriamo che ci sia una percezione della sicurezza da parte dei cittadini che non sempre corrisponde alla situazione reale sul territorio - ha sottolineato il prefetto -, ma lavoriamo per migliorare sia questa che il dato reale. Mi sento di tranquillizzare la comunità ternana, la situazione è sotto controllo». A preoccupare maggiormente le forze dell'ordine sono i reati legati allo spaccio di droga, che sempre tra il 2014 e il 2018 hanno registrato un +14%. Il fenomeno - è stato detto - coinvolge anche molti giovani, minori compresi, e vede un allarmante ritorno al consumo di eroina.