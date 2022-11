Da giorni spacciava davanti al bar Commercio arrestato ventiduenne

TERNI Avuta notizia che da alcuni giorni, a Terni in via Di Vittorio, un cittadino di

nazionalità albanese aveva intrapreso un’intensa attività di spaccio di sostanze

stupefacenti, specialmente nelle ore pomeridiane, lo scorso pomeriggio i militari

della Sezione Operativa della Compagnia di Terni, dopo una serie di servizi finalizzati

all’individuazione del soggetto, hanno deciso di entrare in azione. L’individuo, un

22enne di nazionalità albanese, dalla corporatura robusta, è stato notato muoversi

con dimestichezza tra i giovani del luogo, ignaro della presenza degli investigatori

nei suoi pressi che, dopo aver assistito allo scambio con un probabile acquirente, a

lui avvicinatosi a bordo di una bicicletta elettrica, hanno deciso di intervenire e porre

fine al fruttuoso traffico avviato dal giovane extracomunitario.

Il giovane albanese è stato quindi fermato dai militari della Sezione Operativa per un



controllo più approfondito nel corso del quale, a seguito di perquisizione personalee dell’autovettura dallo stesso condotta, sono stati rinvenuti 8 piccoli involucri dicellophane contenenti cocaina, per un totale di 5 grammi circa, altre due confezionipiù grandi della medesima sostanza, di circa 7 grammi ciascuno, un pezzo di hashishdel peso di circa 10 grammi, tutti pronti per essere commercializzati nel mercatolocale al fine di consentire lo “sballo” a numerosi acquirenti per il week-end.Il soggetto, privo di qualsiasi attività lavorativa e di fissa dimora, poiché provenienteda Roma, è risultato inoltre essere in possesso di circa mille euro in contanti, inbanconote di piccolo taglio, molto probabilmente frutto dello spaccio avvenuto nelleore precedenti.Considerando quanto sopra gli operanti, avvisato il Magistrato di Turno, hannotratto in arresto lo spacciatore.