Un ingaggio milionario tipo Messi, se si considera l'incasso record di 30 euro al minuto per l'attività svolta. Ma il calcio è un'altra storia, qui si parla della spesa record sostenuta dalla Prima commissione di Palazzo Spada. Per quattro minuti di riunione i consiglieri comunali incasseranno 90 euro di gettone di presenza. Non è la prima volta che le riunioni della commissione presieduta dal consigliere Andrea Sterlini (Alternativa Popolare) finiscono in un lampo, ma quella di questa mattina ha battuto ogni record. Il motivo? In pratica ogni convocazione ha al massimo due punti all'ordine del giorno, così durante la settimane si contano in media tre convocazioni, come capiterà puntualmente da lunedì prossimo. Tanto a pagare sono i ternani, almeno fino a quando non scatteranno i dovuti controlli.