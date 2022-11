Dopo il teatro Verdi si sta per aprire un nuovo fronte tra il Comune e Bandecchi. Ora l'attenzione si sposta sulla riqualificazione della Passeggiata. «Non ho alcuna certezza dei soldi promessi da Bandecchi per sistemare il parco». La sottolineatura arriva dalla vicesindaca Benedetta Salvati in occasione del question time di questa mattina su interrogazione del consigliere comunale Michele Rossi. «Al sopralluogo fatto con i rappresentati della Ternana è seguita la consegna di una bozza di progetto, un disegno, che non abbiamo ritenuto adatto all'identità storica del parco. Per questo abbiamo invitato la Ternana a fornirci un nuovo progetto da sottoporre anche all'attenzione della soprintendenza, ma non è ancora arrivato nulla», ha rincarato la dose la vicesindaca Salvati. Sottolineature anche sul versante finanziario dell'operazione di riqualificazione della Passeggiata. «Ad oggi le uniche certezze che abbiamo per iniziare i lavoro sono le risorse del Pnrr e quelle della Fondazione Carit», ha aggiunto la vicesindaca Salvati. Insomma, dei soldi promessi da Bandecchi per riqualificare la Passeggiata nemmeno l'ombra, questo il messaggio chiaro che ha mandato la vicesindaca Salvati in risposta al consigliere Rossi che chiedeva un aggiornamento sui lavori di riqualificazione della Passeggiata.