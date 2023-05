Terni, il voto per il ballottaggio: Orlando Masselli e Stefano Bandecchi in corsa per la fascia tricolore

Oggi, 28 maggio e domani, 29 maggio, si potrà votare al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco di Terni. La sfida è tra Orlando Masselli, candidato del centrodestra (FdI, FI, Lega, Nuovo Psi, Terni Civica, Terni Masselli sindaco e Terni protagonista), e Stefano Bandecchi, candidato di Alternativa Popolare (Ap, Con Bandecchi per Terni, Terni per loro, Bandecchi sindaco e Noi con Terni, Bandecchi sindaco). Al primo turno, Masselli ha raccolto 17.363 voti, pari a 35,81%, mentre Bandecchi con 13.647 preferenze 28,14%.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 della domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì.

Come per il primo turno, i cittadini votanti appartenenti alla lista ordinaria sono in totale 86.739, di cui 41.454 uomini e 45.285 donne. A questi vanno sommati i cittadini delle liste aggiunte: quella dei cittadini comunitari, che conta 323 uomini e 649 donne, per un totale di 981 elettori e quella dei cittadini di Bolzano, composta da 7 uomini e 9 donne. Si ricorda che l’ufficio elettorale e l’ufficio carte di identità saranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, mentre l’ufficio carte di identità dalle 7 alle 23 di oggi. Nel “Primo piano Elezioni comunali” del sito istituzionale sono disponibili i risultati del primo turno e tutti gli avvisi e le informazioni sulle modalità di voto (ordinario, assistito, domiciliare, degli elettori non deambulanti e degenti).



LE PREFERENZE

Per quanto riguarda le preferenze del primo turno, ci sono stati dei riconteggi che hanno cambiato in parte la posizione di alcuni candidati nelle rispettive liste. In ragione di ciò, cambia l’attribuzione di un solo seggio tra Fratelli d’Italia che ne perde uno a vantaggio di Forza Italia, rispetto alla previsione fatta all’indomani dei primi risultati non validati. Se il sindaco sarà Masselli, l’assemblea comunale potrebbe essere composta da 10 consiglieri di Fratelli d’Italia (non più 11), 4 di Forza Italia (non più 3), 3 della lista Terni Masselli Sindaco, 2 della Lega e 1 di Terni Civica. In minoranza ci sarebbero 3 consiglieri della lista Con Bandecchi per Terni , 2 di Alternativa Popolare, 5 del Partito Democratico e 2 del Movimento 5 Stelle. Al contrario, con Bandecchi sindaco, la maggioranza del consiglio comunale potrebbe vedere 10 consiglieri della lista Con Bandecchi per Terni, 5 di Alternativa Popolare, 3 di Noi con Terni – Bandecchi Sindaco, 2 di Terni per Loro. All’opposizione ci sarebbero 5 consiglieri di Fratelli d’Italia, 1 di Forza Italia, 1 per Terni Masselli Sindaco, 4 per il Partito Democratico e 1 per il Movimento 5 Stelle.