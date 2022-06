Martedì 28 Giugno 2022, 09:47

TERNI Nemmeno gli odiatissimi autovelox di via Alfonsine e viale dello Stadio erano arrivati a tanto, visto che insieme si erano fermati a 30 mila multe sparate in un anno, il 2013. Oggi, si registra un nuovo record, fatto da un solo impianto, quello sistemato lo scorso anno in via Lessini, zona industriale di Terni, dove il via vai di operai e impiegati è quotidiano, oltre al traffico in direzione delle imprese artigiane e commerciali presenti in zona. Entrato in funzione il 10 giugno dello scorso anno, l’autovelox di Maratta ha sparato quasi 50 mila multe: 48.641 per la precisione. Così suddivise: 39.968 dal 10 al giugno 2021 al 31 dicembre 2021, mentre il resto, 8.673 contravvenzioni, dall’inizio dell’anno, con il dato aggiornato al 30 aprile. Un andamento che equivale a 133 multe al giorno, in media ovviamente. Il che vuol dire 5 multe ogni ora. Un trend senza precedenti, visto che il dato più alto raggiunto fino ad oggi è stato quello dell’autovelox di viale dello Stadio: 25 mila multe in un anno.

Stando ai dati resi noti dal Movimento 5 Stelle, che ha chiesto gli atti alla Polizia Municipale, via Lessini è la classica gallina dalle uova d’oro, per le casse del Comune ovviamente. “Le violazioni accertate per il 2021 sono state pari a un totale di 3.219.729 euro di multe, mentre quelle dall’inizio dell’anno sono arrivate a 587.475 euro”, si legge nel documento reso pubblico sui social dal consigliere del M5s Federico Pasculli. Insomma, sono quasi 4 milioni di euro i soldi che il Comune conta di incassare dalle multe sparate dall’autovelox di via Lessini. Un impianto che era partito subito forte, visto che nei primi venti giorni di accensione era arrivato a sparare 9.326 multe. Un andamento che, nel corso dell’anno, si è impennato fino a raggiungere la cifra record di 47 mila multe.

Sicurezza stradale comunque sempre al primo posto, visto che la Marattana è stata spesso teatro di incidenti stradali, anche mortali. Non a caso, Palazzo Spada riepilogò i dati in vista dell’accensione dell’impianto, lo scorso 10 giugno. In quel tratto finale (o iniziale, se si viene dal centro) di Maratta, in via Lessini «ci sono stati 46 incidenti negli ultimi quattro anni, con 18 feriti e una persona deceduta». «Si tratta di due strumenti - spiegarono da Palazzo Spada dieci giorni prima dell’accensione dell’autovelox - che saranno opportunamente segnalati e che monitoreranno entrambe le carreggiate, in direzione Terni e in direzione Narni, ed entrambe le corsie per ciascuna carreggiata. La velocità massima consentita è di 60 chilometri orari». Malgrado l’annuncio dato con largo anticipo, l’autovelox di via Lessini ha sparato multe a raffica anche nei primi giorni, e non sono mancate le polemiche, come quelle sollevate per la posizione dei cartelli, con tanto di esposti presentati in Procura e in Prefettura. Anche la Confartigianato ha spesso contestato la decisioni presa dal Comune. «Verde incolto, illuminazione pubblica scadente, strade dissestate. E il Comune che fa per sistemare l’area industriale? Mette l’ autovelox in via Lessini», questa l’osservazione critica più volte sollevate dalla Confartigianato.