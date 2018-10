TERNI C'è anche una bambina di sei mesi tra le tre persone coinvolte nel ribaltamento di un'auto avvenuto la notte scorsa lungo il raccordo Terni-Orte, nei pressi di Narni Scalo, in direzione Roma. Sia la piccola che le due donne che viaggiavano con lei sono rimaste illese, ma sono comunque state trasportate all'ospedale Santa Maria di Terni per accertamenti. L'auto avrebbe urtato in sorpasso il guard rail ed un mezzo pesante, per poi ribaltarsi. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA